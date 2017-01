Produtor Léo Fuchs ministra oficina teatral em Campinas

Foto: Divulgação

O produtor de teatro Léo Fuchs estará em Campinas neste fim de semana para sua oficina teatral pela primeira vez na cidade. As atividades serão realizadas no sábado (14) e domingo (15), na Oficina do Estudante, das 14h às 17h. Os interessados devem realizar suas inscrições pelo telefone 99156-1670 ou pelo e-mail douglas@teatrogt.com.br.

Fuchs é reconhecido no cenário teatral nacional por diversos espetáculos, principalmente os do gênero comédia. Ele assina “É O Que Temos Pra Hoje”, “Meu Ex Imaginário”, “Tô Grávida”, “Um Sonho Pra Dois”, e o sucesso “Meu Passado Não Me Condena”, com a atriz Fernanda Souza, que segue em cartaz em Campinas em curta temporada no Teatro Iguatemi. (leia abaixo). O carioca mantém bom relacionamento com boa parte do elenco de “atores globais”. Em seu portfólio, conta com inúmeras montagens e produz ou produziu nomes como Bruno Gagliasso, Fernanda Souza, Deborah Secco, Marcelo Serrado, Fernanda Paes Leme, Paulo Vilhena e Fernanda Rodrigues.

Ele tem conquistado prêmios, incluindo o Fita, da Festa Internacional de Teatro de Angra, em 2013, como produtor do ano. Sua oficina será focada tanto em atores quanto no público apreciador de teatro. Durante as atividades, ele desenvolverá a dicção, expressão corporal, desinibição, técnicas de relaxamento, oratória, leitura de textos, improvisação e uma pequena introdução didática sobre o que é o teatro. “O mundo só será salvo, no dia em que todas as pessoas fizerem teatro, porque quem não faz teatro não sabe o que é bom”, completa Fuchs, citando a frase do dramaturgo e cineasta Domingos de Oliveira.

