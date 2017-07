‘Por Isso Fui Embora’: todas as formas de amor em cartaz em Campinas

Paixão, amor, encontros e desencontros são elementos que norteiam o espetáculo “Por Isso Fui Embora”, que após temporada de sucesso na capital paulista, vem ao interior pela primeira vez para curta temporada no Teatro Iguatemi Campinas. As sessões ocorrem nesta sexta-feira e sábado, às 21h, e no domingo, às 19h. No elenco estão Camila Lucciola, Flavio Rocha, Joaquim Lopes e Juliana Knust. Nos intervalos das gravações do vespertino “Vídeo Show”, da Rede Globo, o ator Joaquim Lopes respondeu ao LIBERAL sobre sua participação no espetáculo.

A peça é baseada em quatro personagens, repletos de inquietudes e convicções. O texto é assinado por Juliana Frank, e a direção é de Régis Faria. Na história, a escritora Cires (Camila Lucciola) amou apenas uma vez, mas foi deixada e está desiludida, por isso sempre se encontra com homens diferentes. Um deles é Joker (Flavio Rocha), cúmplice de sua história e dono do bar que ela mais frequenta. No bar, ela conhece Martin (Joaquim Lopes), casado com Pérola (Juliana Knust). Martin ama sua mulher, que ama o casamento. Ele é um fotógrafo cheio de dúvidas e se encanta por Cires e sua relação visceral com a vida, enquanto Pérola descobre em um desencontro uma nova perspectiva para sua jornada. Foto: Divulgação

Lopes conta que conquistou a oportunidade de encenar nesta montagem a convite da produtora Marcelo Faria. “Recebi uma ligação do Marcelo me chamando para fazer uma leitura. Ele não me disse nada além de: ‘Joca, vem!’, brinca. Aos poucos, Lopes foi se apaixonando pelo texto. “O Regis é um diretor que fala artisticamente de uma forma que bate muito com a minha. Foi bem fácil dizer ‘sim’”, lembra. Ele observa as suas características que são parecidas com as de seu personagem, Martin. “Ele é um cara em busca. Em busca de amor, de aventura, de evolução. Mesmo sabendo que pra evoluir ele tem que encarar as suas sombras. É um introvertido inquieto. Eu me identifico com a busca. Sou um obcecado com a busca, ela me interessa mais do que achar”.