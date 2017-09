Peça resgata a história de Anne Frank no Fábrica das Artes

Foto: Divulgação

A história de Anne Frank, jovem judia morta durante o holocausto, cujo diário tornou-se uma das obras mais famosas do mundo, segue sendo contada de diversas maneiras. A Companhia Alumiah Teatro, de Piracicaba, apresenta neste sábado e domingo em Americana o espetáculo “Eu Sou Eu, Anne Frank”, inspirado na obra. A montagem pode ser conferida no teatro do Fábrica das Artes neste sábado, às 21h, e domingo, às 20h.

A montagem apresenta as cinco faces da jovem refugiada e também os ideais e a luta da protagonista, refletidos nas mulheres de hoje. O espetáculo mistura elementos da música popular brasileira com as visões e inquietações de artistas contemporâneos sobre as vivências e agruras da jovem refugiada judia Anne Frank na Segunda Guerra Mundial.

Serão apresentadas composições autorais, cantos em solo e coro, dramatizações, relatos de Anne Frank, poesias e narrativas do memorial das atrizes. O espetáculo mescla a literatura, as artes cênicas e a

cultura popular.