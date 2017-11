Peça reflete a amizade e a web em Campinas

Foto: Divulgação

As amigas Thalita Meneguim e Gabie Fernandes, youtubers criadoras do canal “Depois das Onze”, estão de volta a região com a peça “Tudo Bacana!”. A montagem ocorre no Teatro Iguatemi Campinas neste sábado e domingo, em sessões duplas: à 11h e 15h. A classificação indicativa é 10 anos.

No teatro, elas dividem com o público histórias sobre a amizade e também sobre a relação profissional entre as duas amigas. Sonhos, brigas, viagens e micos são contados com o bom humor que fez a fama do canal na internet. Assim, Gabie e Thalita compartilham com os fãs o carinho que têm recebido, além de passagem ao público uma mensagem sobre a valorização da amizade. A turnê foi iniciada em maio deste ano, em Florianópolis, e tem percorrido as principais cidades do País. O texto é assinado por Gabie e Thalia, e a direção é de Rafa Dias.

Bacanas. O canal “Depois das Onze” foi criado pelas amigas em 2013, visando a comunicação delas com o público jovem, de maneira descontraída. Com vídeos semanais, elas abordam temas diversos. Em apenas três anos, o canal conquistou mais de 1 milhão de inscritos e 90 milhões de visualizações em seus 200 vídeos publicados. Além dos fãs do Brasil, o “Depois das Onze” acumula admiradores em Portugal e nos Estados Unidos. A maioria dos fãs do canal, apelidados pelas youtuber de “bacanas”, têm idade entre 12 e 24 anos, sendo 80% do sexo feminino.