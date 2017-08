Peça infantil reúne princesas da Disney

Essa é a história do musical infantil “Moana: Uma Aventura nos Contos de Fadas”, que será encenada neste sábado, às 16h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana. Os ingressos custam entre R$10 e R$20.

Moana está numa nova missão ao lado do semideus Maui e do porquinho Pua, e essa nova viagem vai colocá-la ao lado de várias princesas do mundo de Walt Disney, como Rapunzel, Ariel e Bela, além de vários outros personagens, como Woody e Buzz Lighyear, de “Toy Story”.

Nessa jornada, Moana acaba conhecendo novas amigas, como Bela (de “A Bela e a Fera”), Rapunzel (“Enrolados”), Ariel (“A Pequena Sereia”) e Rainha Elsa (“Frozen”).

De acordo com Kamila Jelezoglo, produtora do espetáculo, o musical conta com canções famosas das animações da Disney, todas interpretadas ao vivo. “É um espetáculo para todas as idades e que as crianças vão aprender a buscarem seus sonhos e serem felizes”, disse.

Acontece: A peça “Moana: Uma Aventura nos Contos de Fadas” será apresentada neste sábado, às 16h. A entrada custa entre R$10 e R$20. O Teatro Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, no Jardim Girassol. Informações pelo telefone 3461-3045.