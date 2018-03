Peça faz releitura atual da fábula ‘João e Maria’

Foto: Divulgação

O clássico “João e Maria” será encenado em nova versão nesta sexta-feira, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana. Em “João e Maria e a Bruxa Dentuça”, são abordadas questões como a obesidade infantil e a saúde bucal. A apresentação ocorre às 20h, para toda a família. A adaptação é assinada pelo produtor Ronaldo Brito, com dramaturgia de Denis Espanhol, e direção de Jotape Antunes.

Nesta versão, os irmãos João e Maria partem para a floresta em busca da bola chutada por João. Os dois ignoram os alertas de que, na floresta, habita uma bruxa com dentes enormes e que costuma devorar criancinhas, chamada Bruxa Dentuça. A fim de encontrar o brinquedo, eles se perdem. Cansados de andar, os irmãos se deparam com o fim de uma trilha e, em vez de encontrarem o caminho para casa, encontram uma casa feita de doces.

A equipe do espetáculo, liderada por Ronaldo Brito, revela que a montagem utiliza a estrutura da história clássica e inverte a situação dos personagens, garantindo surpresas e instalando uma situação diferenciada para que as crianças se deem conta das suas diversas possibilidades de criação. “Fizemos uma releitura de um clássico da literatura infantil voltada para os dias atuais como forma de inserir no universo infantil questões sérias, sem abrir mão da fantasia, saúde bucal e obesidade infantil” destaca o produtor cultural.

Acontece. A peça “João e Maria e a Bruxa Dentuça” será encenada nesta sexta-feira, às 20h. Os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 20.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. Informações pelo telefone 3461-3045.