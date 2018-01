Paróquia do Senhor Bom Jesus vai encenar Via Crucis em março

As igrejas católicas da região já se mobilizam para celebrar a Sexta-feira Santa, que em 2018 ocorre em 30 de março. Como parte das atividades da data, a Paróquia do Senhor Bom Jesus, em Americana, está reunindo elenco para a quinta edição da sua encenação da Paixão de Cristo, que será realizada no dia santo. Os interessados em participar devem entrar em contato pelo telefone 3406-7322 ou na secretaria paroquial, no endereço Rua Uruguai, s/n, Jardim Girassol. O horário de funcionamento atualmente é de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os ensaios da montagem serão iniciados nesta quinta-feira, dia 18, e ocorrem às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, e aos sábados, das 15h às 17h. Francisco de Castro, um dos colaboradores na direção do espetáculo da Paixão de Cristo da Igreja Bom Jesus, explica que os participantes não precisam ter experiência em teatro. “Nós vamos realizar os ensaios por cena, por isso, neste primeiro momento, não será necessário vir todos os dias, somente quando estiver mais próximo da apresentação”, explica. No ano passado, o elenco contou com a participação de cerca de 90 pessoas.

Serão realizados testes com os interessados em participar, para que sejam decididos os atores e respectivos personagens. A equipe de direção ainda é integrada por Doni Candido e Kellis Casagrande. “Nosso principal objetivo com a apresentação é levar o evangelho de Jesus Cristo para que as pessoas o entendam, é a evangelização, mantendo uma apresentação mais tradicional”, completa Castro.