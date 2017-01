Oficinas da ‘Via Crucis’ preparam o elenco para a 20ª edição

Os primeiros ensaios para a 20ª edição do espetáculo barbarense “Via Crucis” começaram na última sexta-feira (6). Agora, os 225 inscritos na montagem realizarão oficinas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 21h30, e aos domingos, das 9h às 13h, no Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste. Para a preparação do elenco, que integra muitos participantes sem experiência em teatro, foram escalados atores e diretores locais, com currículos de destaque no cenário de Artes Cênicas, que ministrarão oficinas gratuitas.

As oficinas teatrais começaram no último domingo (8) e o primeiro a conduzi-las foi Kelvis Germano, diretor do Grupo Travessia, companhia de teatro de Santa Bárbara. Ele realizou a atividade “Corpo Ativo”. “A possibilidade de proporcionar oficinas aos atores com diferentes profissionais melhora a autoestima, a percepção corporal, desperta a imaginação e, ao final do espetáculo, será uma experiência única e transformadora para toda a vida”, destacou Germano. Foto: Evandro Felix

No ensaio de segunda (9), a responsável por dar continuidade as oficinas foi Juliana Calligaris, atriz, orientadora, professora e diretora teatral americanense, graduada em Artes Cênicas pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). “É um projeto maravilhoso, que além de formação cultural, amplia horizontes, tira a pessoa de um cotidiano comum para trabalhar todas as atividades cognitivas que ela dispõe. É um trabalho de formação humana”, resume a atriz sobre as atividades da “Via Crucis”.

Nesta quarta-feira (10), Dirceu de Carvalho ministrará a oficina. Também formado em Artes Cênicas pela Unicamp, ele atua como ator, diretor e dramaturgo. Tem experiência em cinema, teatro e televisão e é co-fundador do Teatro do Bardo, responsável pelos espetáculos “Chulo Miráculo” e “A Roupa Nova do Imperador”. E na sexta-feira (13) será a vez de Luciana Mizutani, também graduada pela Unicamp. A atriz natural de João Pessoa está radicada em Americana e conquistou repercussão nacional por interpretar uma lutadora de kung fu na novela da Rede Globo “Negócio da China”.

ACONTECE: Os ensaios da ‘Via Crucis’ ocorre todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 21h30, e aos domingos, das 9h às 13h. A entrada é gratuita. O Teatro Municipal Manoel Lyra fica na Rua João 23, 61, Centro. Informações pelo telefone 3464-9424.