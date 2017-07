Musical sintetiza mensagem da obra do escritor francês

Baseado na obra do francês Antoine de Saint-Exupéry, o espetáculo “O Pequeno Príncipe – O Musical” será encenado neste sábado (29), às 17h, no palco central do Galleria Shopping. A entrada é gratuita, e a montagem será apresentada pela companhia de teatro Ligia Aydar.

A obra emblemática é sintetizada no lema “o essencial é invisível aos olhos” – uma das frases mais citadas no livro – e na afirmação da importância da construção de relações intersubjetivas regidas pelo afeto e o cuidado – “tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”. Na história, um aviador se depara com um menino de cachos loiros, príncipe de um asteroide onde vivia só com uma rosa e três vulcões, perdido em uma aventura por outros astros. Os encontros com personagens até então desconhecidos pelo principezinho criam os laços que fortificam a obra. Foto: Divulgação

“O Pequeno Príncipe” foi traduzido para 250 línguas e dialetos e é hoje o livro francês mais lido do mundo, com mais de 145 milhões de cópias vendidas. Saint-Exupéry morreu um ano após o lançamento do seu livro, em 31 de julho de 1944. Por ser um piloto comercial bem-sucedido, foi exilado para a América do Norte após a eclosão da 2ª Guerra Mundial. Ele escreveu “O Pequeno Príncipe” enquanto esteve nos Estados Unidos, embora estivesse com a saúde debilitada e sob grande estresse. Em 1943, voltou para a guerra, e desapareceu em 1944 durante um voo, em missão de um reconhecimento para as Forças Livres Francesas, sobre o Mediterrâneo.