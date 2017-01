Musical recria universo do escritor Monteiro Lobato no Teatro Iguatemi

“Marmelada de banana/ bananada de goiaba/ goiabada de marmelo…”. A turma do Sítio do Pica Pau Amarelo sobe ao palco do Teatro Iguatemi Campinas neste fim de semana com seu musical. A montagem integra a programação “Festival Infantil 2017”, que foi iniciada no último dia 7 e segue até dia 29 de janeiro. As apresentações ocorrem neste sábado e domingo, às 15h, com 40 minutos de duração, e classificação livre.

O “Musical do Sítio do Pica Pau Amarelo” é baseado na série homônima infantil, produzida pela Rede Globo nas décadas de 1970 e 1980, e reproduzida a partir de 2000 com novo elenco. A história é baseada na obra do escritor Monteiro Lobato, cuja série é composta por 23 livros, escritos entre 1920 e 1947. Atualmente, o desenho animado desta turma que marcou a infância de diversos brasileiros é exibido pela Rede Globo e também por canais internacionais em mais de 180 países.

A montagem foi lançada em 2014 e desde então foi vista por mais de 1,5 milhão de espectadores brasileiros, segundo a produção da peça. Foto: Divulgação

Na história, Pedrinho esconde um tesouro do sítio em um lugar que só ele conhece. No momento que ele conta seu segredo para a boneca Emília, Narizinho e Visconde de Sabugosa, a malvada Cuca ouve tudo, e resolve raptar Pedrinho e pedir o misterioso tesouro como resgate. Ao fazerem a troca, Cuca descobre que o tesouro estava longe de ser algo valioso como moedas de ouro, diamantes. Ao fim, descobre-se que o tesouro do sítio eram as obras literárias de Monteiro Lobato, umas das maiores riquezas culturais do Brasil, segundo os idealizadores do espetáculo infantil.

Programação

O “Festival Infantil 2017” segue no Teatro Iguatemi com as peças “Fábulas de Uma Princesa Indiana” (dia 19), com a atriz Cris Miguel; “Shake, Shake, Baby!”, show da banda de atores-músicos que apresentam a vida de Shakespeare (dia 20); “Circus A Nova Turneé”, que recria no palco o universo circense (dias 21 e 22); “Carmencita” (dia 26), que apresenta óperas aos pequenos; “Pierrô, Confete e Serpetina”, embalado pelo clima carnavalesco (dia 27); e “Chapeuzinho Vermelho”, clássico encenado pela Companhia Le Plat du Jour, que encerra a programação (dias 28 e 29).

