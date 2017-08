Musical leva obra da maestrina às crianças

A compositora e maestrina carioca Francisca Edwiges Neves Gonzaga, a Chiquinha Gonzaga (1847-1935), marcou a história da música brasileira. Ela foi a primeira no choro brasileiro e também a primeira autora do Carnaval brasileiro, assinando a faixa “Ó Abre Alas”, de 1899. Ainda conquistou o título de primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil.

Inspirada na história desta personalidade pioneira do País, surgiu o espetáculo musical “Chiquinha Gonzaga – A Menina Faceira”, da Companhia das Cores, que apresenta a artista ao público infantil, por meio do teatro de animação. A montagem pode ser conferida neste domingo no Centro Cultural Casa de Joana, em Hortolândia, às 16h, com entrada gratuita.

Foto: Edson Gon

A apresentação será viabilizada pelo Projeto Circuito Cultural, com patrocínio das empresas Belgo Bekaert Arames e Arcelor Mittal Gonvarri. O projeto segue promovendo atividades no centro cultural até 19 de novembro.