Musical de ‘Frozen’ está em cartaz no Manoel Lyra

O Teatro Municipal Manoel Lyra, de Santa Bárbara d’Oeste, recebe nesta quinta-feira o musical infantil “Frozen: Uma Aventura Congelante de Natal”, inspirado no filme de animação lançado em 2013 pelos estúdios Walt Disney. O espetáculo também é baseado no especial de Natal em curta-metragem Olaf’s Frozen Adventure, que será lançado em 22 de novembro nos Estados Unidos. Os ingressos custam de R$ 15 a R$ 30.

De acordo com Khamilahh Jezezoglo, diretora do espetáculo, “Frozen: Uma Aventura Congelante de Natal” é voltado para a família toda. “O espetáculo fala de assuntos importantes, como valores familiares, bondade, perdão e espírito natalino”, ressaltou. Ainda segundo Khamilahh, foram quatro meses de produção para deixar o espetáculo pronto. “Além de músicas já conhecidas, teremos algumas de Natal e outras inéditas, mas que estarão no curta-metragem especial do Olaf”.

O boneco de neve Olaf é um dos protagonistas da história inédita do musical. “É uma história em que ele está em busca de criar uma tradição de Natal no reino de Arendelle”, explicou a diretora. No enredo, o príncipe Hans está fugindo e pede ajuda para a rainha Elsa, porém, isso não passa de um truque para que ele roube o trono de Arendelle para si. “Além disso, ele sequestra o Papai Noel e, com isso, impede que todos os reinos possam apreciar o Natal”. Em meio a essa bagunça, Olaf sai na sua jornada para tentar estabelecer a paz no reino novamente.