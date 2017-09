Musical aborda autismo e amizade em Campinas

Miguel Falabella concebeu e dirigiu o espetáculo musical “O Som e a Sílaba” especialmente para as atrizes Alessandra Maestrini e Mirna Rubim. Isso porque, além da carreira teatral, as duas possuem vasta experiência lírica. Na história, Alessandra é Sarah Leighton, uma jovem diagnosticada com autismo altamente funcional, a síndrome de Savant. Na busca pela aceitação na sociedade, ela encontra Leonor Delis, de Mirna, que é professora de canto recém-divorciada. A obra pode ser conferida neste fim de semana no Teatro Iguatemi Campinas.

“É a segunda vez que este gênio que tanto admiramos, que nos inspira e este amigo que tanto amo, me apronta uma bênção dessas!”, lembrou Alessandra em entrevista ao LIBERAL nesta semana. A primeira personagem de Falabella para ela foi Bozena, “lá de Pato Branco”, como dizia seu bordão, da série “Toma Lá Dá Cá”, exibida pela Globo. “Desta vez, mais de uma década de amizade e me conhecendo mais também artisticamente e profissionalmente, este homem escreveu uma peça inteira comigo em mente. Pergunta se estou babando de amores e de alegria?”, brinca.

Foto: Divulgação

A atriz também não poupou elogios para sua companheira de palco, Mirna Rubim. “Além de ser uma das solistas de maior destaque do meio operístico nacional, é a preparadora vocal mais requisitada do País no meio artístico. Um ícone da técnica vocal que prepara boa parte dos protagonistas e elencos tanto dos musicais de grande porte quanto do mercado da ópera”.