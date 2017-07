Mostra traz montagens de alunos de artes cênicas

Foto: Divulgação

A Mostra Medial do Curso Livre de Teatro da Fábrica das Artes já virou tradição em Americana. O evento ocorre este ano em sua 12ª edição, promovendo apresentações dos alunos da instituição aos fins de semana, desde este sábado até o dia 16 de julho.

Na programação, todas as turmas dividem o palco da Fábrica em espetáculos desenvolvidos a partir do aprendizado do primeiro semestre. Neste primeiro fim de semana, serão apresentadas montagens das turmas Pré-Adolescente, coordenada por Helton Carlos, e Adulta, coordenada por Marcelo Porqueres. A primeira turma apresenta “O Lixão”, de autoria de um coletivo formado por Fernanda Bezerra, Gonçalo Melo, Ika Romagnoli, Sidinei Savvariego e Valnice Vieira Bolla.

A montagem, uma comédia do cotidiano, foi originalmente escrita para teatro de animação, com bonecos, mas adaptada por Carlos aos atores. Na história, moradores de uma pequena vila começam a jogar lixo em um terreno. O acúmulo de detritos gera um problema, no qual os moradores procuram solução. As sessões ocorrem sábado, às 19h, e domingo, às 18h.