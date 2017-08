Miguel Falabella faz o próprio Deus em peça que passa hoje pela região

Deus não parece feliz com o caminho que os humanos vêm seguindo. Seus Dez Mandamentos parecem causar cada vez mais discórdia e incerteza às pessoas. Com tudo que Ele criou desmoronando, só resta uma saída: vir pessoalmente à Terra para tentar resolver a situação. Esse é o ponto de partida de “God”, comédia que chega ao Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, em apresentação única neste sábado, às 21h. Foto: Caio Galucci - Divulgação

Na pele do próprio Deus está o ator e diretor Miguel Falabella, que também é o responsável pela adaptação do espetáculo da Broadway para os palcos brasileiros. No monólogo, ele responde a algumas das questões mais profundas que têm atormentado a humanidade desde a Criação, propõe novas leis e até dá dicas de como será o fim do mundo, tudo isso ao lado de seus dois arcanjos dedicados, Miguel (Magno Bandarz) e Gabriel (Elder Gattely).

O Deus do espetáculo é bem mais “moderno” do que o público conhece: sai a Bíblia impressa, entra a sua versão mais tecnológica, no tablet. Ele também sabe tudo sobre gordura trans e glúten e não tem paciência para política. Dentre os mandamentos repaginados, estão “Honrarás teus filhos”, “Separar-me-ás do Estado” e “Não me dirás o que devo fazer”, todos devidamente explicados e fundamentados. Escrito por David Javerbaum, vencedor de Emmy Award Winner e roteirista de séries e talk-shows norte-americanos, “God” foi elogiado e premiado durante sua temporada nos EUA, onde fez um enorme sucesso na Broadway. O jornal The New York Times definiu a comédia como “divinamente engraçado”. No Brasil, o espetáculo já passou por cidades como São Paulo, Niterói, Belo Horizonte, Curitiba, Campinas, Brasília e Porto Alegre, sempre sucesso de público.