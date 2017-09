‘Meu Passado Me Condena’ tem apresentação única em Americana nesta sexta

A série “Meu Passado Me Condena” estreou em 2012 no canal Multishow. Suas duas temporadas fizeram tanto sucesso que logo o programa foi adaptado ao cinema, com filmes lançados em 2013 e 2015, mas ainda era pouco. Assim, as discussões de Fábio (Fábio Porchat) e Miá (Miá Mello) chegaram ao teatro, em agosto do ano passado. A dupla de humoristas passa por Americana nesta sexta-feira, em apresentação única do espetáculo, às 21h.

“Não esperava todo esse sucesso”, disse Miá Mello, numa conversa com o LIBERAL. De acordo com a atriz, o convite para fazer o filme veio logo após a primeira temporada do seriado, o que a pegou de surpresa. “Era meu sonho fazer cinema”, lembrou. Levar a história do casal para os palcos do Brasil, segundo ela, foi um passo natural.

Mas se engana quem pensa que as histórias se repetem: em cada “mídia”, as aventuras, as discussões e os problemas mostram um momento diferente do relacionamento. A peça mostra como Miá e Fábio se conheceram na fila do banheiro de uma festa e, um mês depois, se casam. Enquanto isso, os filmes mostram o casal em uma viagem de lua de mel (no primeiro filme) e num passeio por Portugal (no segundo). “Mesmo quem não viu a série ou o filme pode assistir a peça sem problema”, garantiu a humorista.