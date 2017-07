Matheus Ceará retorna a região com comédia

Foto: Divulgação

O humorista Matheus Martone, reconhecido nacionalmente como Matheus Ceará, segue em turnê pela região seu novo espetáculo, “A Inocência Está Perdida”. Nesta sexta-feira, a montagem pode ser conferida no Teatro Municipal Manoel Lyra, às 20h. Durante a apresentação, o artista volta às origens e revela uma realidade bastante diferente dos dias atuais, inspirado em sua família. A classificação é 16 anos.

As histórias são baseadas desde lembranças contadas pelos seus avós, Seu Antenor e Dona Leonora, percorrem as experiências vividas com a sua esposa e seus filhos. Na apresentação em Santa Bárbara, o público ainda poderá conferir o “Quadro da Máscara”, que conta com a participação da plateia.

“Após anos de carreira e shows a gente começa a lembrar do passado, de onde veio, refletir mesmo, pra saber pra onde ir, que rumo tomar nos projetos futuros. Pensando nesse passado foi que me lembrei de quantas situações engraçadas já vivi, e decidi então colocar algumas dessas histórias no meu show”, contou Martone em entrevista ao LIBERAL na ocasião da estreia do espetáculo, em Campinas.