Matheus Ceará lança montagem ‘A Infância Está Perdida’

O humorista Matheus Martone, que conquistou destaque nacional pela sua atuação no programa “A Praça É Nossa”, do SBT, como o personagem Matheus Ceará, estreia em Campinas o seu mais novo espetáculo. Aos 32 anos de idade, ele volta às origens e revela histórias que marcaram o seu passado e o de sua família em “A Inocência Está Perdida”. As sessões ocorrem nesta sexta-feira (20), e na próxima (27), às 21h. A classificação é 16 anos.

“Após anos de carreira e shows a gente começa a lembrar do passado, de onde veio, refletir mesmo, pra saber pra onde ir, que rumo tomar nos projetos futuros. Pensando nesse passado foi que me lembrei de quantas situações engraçadas já vivi, e decidi então colocar algumas dessas histórias no meu show”, conta o humorista. Foto: Divulgação

Como o seu nome artístico revela, Matheus é natural de Fortaleza, Ceará, mas mudou-se para o interior de São Paulo aos oito anos de idade, conquistando o apelido que hoje batiza sua fama. Aos 14, o artista fez seu primeiro show de piadas, “A Boca do Riso”. Como tinha vergonha de subir ao palco, decidiu adotar um personagem com o qual segue até hoje: um caipira nordestino. Este foi o primeiro de muitos projetos da carreira que deram certo e o levaram a vencer o quadro “Quem Chega Lá”, do “Domingão do Faustão”, em 2010. Em seguida conquistou espaço no programa “A Praça É Nossa”, no qual atua há quatro anos.

“Cada projeto novo que eu crio é especial, cada conquista é especial. Os concursos que já participei, estar agora na ‘Praça é Nossa’…. Poder realizar meus shows com um carinho tão grande do público, tudo isso é especial demais, agradeço muito por estar onde estou”, celebra o artista, que já conquistou boas bilheterias com os shows de humor “Socano a Bucha” e “Inédito Pra Quem Nunca Viu”, nos últimos dois anos.

No novo espetáculo, ele já começa com uma grande brincadeira, que é o título “A Inocência Está Perdida”. “É uma brincadeira com as diferenças entre crianças de hoje e a minha infância. Tecnologias, redes sociais, tudo isso já faz parte da vida das crianças, e pensar nisso pra alguém que não viveu isso na infância é muito engraçado”, explica Ceará. E são muitas as lembranças da sua infância, como os causos dos seus avós, Seu Antenor e Dona Leonora, que são contadas no palco.

“São muitas histórias, muitos bons momentos de infância, mas a melhor, a mais engraçada coloquei no meu show”, brinca o artista, sem revelar seu “ouro”. “Família é engraçada por si só, acho que se cada um parar pra prestar atenção na própria família já vai ter piada pra contar por muito tempo”.

ACONTECE: Matheus Ceará apresenta “A Inocência Está Perdida” nesta (20) e na próxima sexta-feira (27), às 21h. Os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 60. O Teatro Iguatemi fica na Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina. Informações pelo telefone 3294-3166.