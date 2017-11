Marcelo Médici traz comédia a Campinas

Foto: Divulgação

Sucesso na televisão brasileira, o ator Marcelo Médici encara o desafio de subir sozinho dos palcos do Brasil na comédia “Cada Um Com Seus Problemas”. A montagem chega nesta sexta-feira ao Teatro Iguatemi Campinas, para curta temporada, até o próximo dia 26. As sessões ocorrem às sextas-feiras e sábados, às 21h, e domingos, às 19h. A classificação é 12 anos.

Na montagem, que tem direção de Ricardo Rathsam, Médici interpreta um ator de teatro que, ao desistir de sua apresentação, começa a falar da própria visa. Assim surgem diversos temas, situações cotidianas com as quais o público deve se identificar. Médici também traz ao espetáculo personagens que são conhecidos do público, como o corintiano Sanderson, da série da Multishow “Vai Que Cola”, o último mico-leão-dourado do mundo, a vidente Mãe Jatira, que ganhou sucesso na internet, a apresentadora infantil Tia Penha, entre outros.

“Cada Um Com Seus Problemas” faz uso de uma linguagem moderna, baseada no humor inteligente e veloz, e com texto em constante atualização. A direção de Rathsam visa explorar a capacidade de improvisação de Médici, enquanto o figurino, assinado por Kleber Montanheiro, muda conforme cada personagem entra em cena para divertir o público.