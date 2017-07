Lulu Benencase abre vendas de ingressos para atrações de agosto

Foram abertas na última segunda-feira (24) a venda de ingressos de espetáculos que serão encenados no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, no próximo mês de agosto. Estarão em cartaz montagens com Deborah Secco, Miguel Falabella e Sérgio Mallandro, além da volta do musical infantil “Masha e o Urso” a região.

A programação de agosto com a apresentação do monólogo “Uma Noite Dessas”, com a atriz Deborah Secco, que fez sua estreia nacional no último dia 14 de julho em Campinas. A apresentação em Americana ocorre no dia 6 de agosto, às 19h. Já no dia 12 deste mês, o palco recebe novamente um monólogo, desta vez com o ator Miguel Falabella, que interpreta a versão brasileira da premiada comédia da Broadway “God”, às 21h.

No dia 13, será a vez de atender ao público infantil, com a montagem “Masha e o Urso”, inspirada no programa de tevê homônimo, que ocorre às 16h. E para encerrar a programação, o humorista Sergio Mallandro volta a cidade para apresentar o seu stand up comedy, no dia 26 de agosto, às 20h.