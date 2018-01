Livraria de Campinas recebe festival de férias

A Companhia Arte & Manhas promove a terceira edição do Festival de Férias. A programação ocorre com 12 espetáculos, até o dia 28 de janeiro, no Teatro da Livraria Cultura, no shopping Iguatemi Campinas. Durante a semana, a programação ocorre sempre às 16h e 19h, e no fim de semana, sempre às 16h.

A programação atende toda a família, incluindo montagens voltadas para bebês, com idade entre quatro meses até três anos de idade. O teatro, com 95 lugares, visa aproximar o público infantil do palco.

Foto: Divulgação

Às segundas-feiras, ocorre “Chapeuzinho Vermelho em: Uma Surpresa Para o Lobo” e “A Pequena Sereia”. Às terças, é a vez de “Os Três Porquinhos e Alice no País das Maravilhas”; às quartas ocorrem “O Mágico de Oz” e “A Bela e a Fera”. Às quintas, “Rapunzel” e “O Pequeno Príncipe”. E a programação às sextas-feiras ocorrem com “O Baú de Barulhinhos 2: na Fazendinha – Teatro para Bebês” e “Pinóquio”.