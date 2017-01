‘Les Misérables’ entra em cartaz no Brasil em março

O musical “Les Misérables” (“Os Miseráveis”, em tradução para o português) é um fenômeno mundial dos teatros, visto por mais de 70 milhões de pessoas em 44 países, e está circulando novamente desde que ganhou nova versão em 2010, na ocasião dos 25 anos da montagem. Em 2017, o espetáculo chega ao Brasil, com temporada no Teatro Renault, em São Paulo, que estreia em março. A produção original foi responsável pela abertura do mesmo teatro paulistano, há 15 anos. As datas e horários das apresentações ainda não foram divulgados.

A edição brasileira tem letras em português e elenco estrelado por Daniel Diges (Jean Valjean), Nando Pradho (Javert), Kacau Gomes (Fantine), Clara Verdier (Cosette), Laura Lobo (Eponine), Filipe Bragança (Marius); Pedro Caetano (Enjolras), Ivan Parente (Thenardier) e Andrezza Massei (Madame Thenardier) entre os personagens principais.

Esta versão repaginada da obra-prima de Alain Boublil e Cloude-Michel Schönberg quebrou os recordes de bilheteria e em quase sete anos já percorreu Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Ásia, Canadá, Dubai, França e Espanha. A montagem ainda inspirou os cineastas a fazer a versão do filme que ganhou três Oscar, três Globos de Ouro e quatro prêmios Bafta, e se tornou um dos mais bem-sucedidos filmes musicais já realizados. Foto: Divulgação_T4F

O musical inclui as versões clássicas “I Dreamed a Dream” (a canção responsável pelo sucesso de Susan Boyle, interpretada por ela no programa de televisão “Britain’s Got Talent” em 2009), “On My Own”, “Stars”, “Bring Him Home”, “Do You Hear The People Sing?”, “One Day More”, “Empty Chairs at Empty Tables”, “Masters of the House” e muito mais.

As orquestrações originais são de John Cameron com novas orquestras de Christopher Jahnke, Stephen Metcalfe e Stephen Brooker. A direção é de Laurence Connor e James Powell com design de conjunto e imagem de Matt Kinley baseado nas pinturas de Victor Hugo. A obra já foi traduzida para 22 idiomas.