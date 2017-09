Juliana Calligaris faz temporada na Livraria Cultura

A atriz americanense Juliana Calligaris está em cartaz com o espetáculo “Janelas Para Uma Mulher” no Auditório Eva Herz, na Livraria Cultura, no Shopping Iguatemi Campinas. A montagem inaugura o espaço inédito da programação do equipamento cultural voltada para teatro adulto. As apresentações ocorrem aos sábados, sempre às 20h, até o próximo dia 28 de outubro.

No espetáculo, reflete-se sobre estados em que somos colocados perante o tempo, a sociedade, os seus rituais, medos, ridículos e vontades. “Busca-se transitar, no mínimo tempo, entre experiências sensoriais, sem uma narrativa linear, privilegiando as sensações provocadas pela própria natureza da ação física desenvolvida para dar conta de cada cena”, explica.

Foto: Marina Yang / divulgação

O roteiro é baseado na obra “Catadióptrico”, de Monalisa Vasconcelos. A direção e orientação é assinada por Letícia Olivares. A montagem é resultante do processo de pesquisas cênicas da Companhia Trilhas da Arte.