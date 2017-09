Jonathan Nemer traz stand-up para Americana

Foto: Divulgação

O humorista Jonathan Nemer tem percorrido o Brasil com seu show de humor, e nesta sexta-feira ele vem a Americana para se apresentar no Teatro Municipal Lulu Benencase. Ele sobe ao palco às 21h, com roteiro baseado em histórias cômicas do seu cotidiano. O artista promete um evento com censura livre, ou seja, livre de palavrões em seu conteúdo, para ser compartilhado por toda a família.

Nemer começou a ganhar notoriedade no cenário de humor em 2010, quando decidiu publicar vídeos de paródias em seu canal pessoal no Youtube. Em 2013 estreou também no Youtube, em parceria com Thiago Baldo, o canal “Desconfinados”, que tornou-se um dos maiores canais de comédia do Brasil. Os vídeos de Jonathan já contam com mais de 130 milhões de visualizações na plataforma digital.

LEIA TAMBÉM: Antônia Fontenelle traz peça para Campinas

Da internet, ele passou a conquistar destaque nas telas. Ele acumula participações no programa “Encontro com Fátima Bernardes”, “Programa da Eliana”, entre outros. Nos últimos dois anos, Nemer teve a oportunidade de apresentar seu show de stand up por todo o Brasil, passando

por 22 estados.