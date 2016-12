Interior paulista segue na rota teatral

RPT (Região do Polo Têxtil) está aproximadamente a 1h30 de distância da capital paulista. Por isso, o público dessa área não perde a oportunidade de apreciar um bom espetáculo em São Paulo. A metrópole pode ser chamada de “Broadway brasileira”, por ser a cidade com mais casas de espetáculos em atividade, com mais de 120 palcos, em seus diversos tamanhos e estilos, dos mais intimistas aos abertos para produções gigantescas. Foto: Divulgação

Este ano, o País recebeu montagens de renome internacional, como o premiado “Wicked”, o musical baseado em sucessos do Queen “We Will Rock You”, e o clássico musical “My Fair Lady”, sendo que este último já é sucesso de público e segue em cartaz até fevereiro de 2017 no Teatro Santander, espaço inaugurado este ano no complexo do banco em São Paulo. Outros grandes destaques nacionais foram as peças “Chet Baker, Apenas Um Sopro”, em que o ex-Titãs Paulo Miklos interpreta o trompetista norte-americano; e “O Musical Mamonas”, que retrata a vida e obra dos músicos da banda nacional Mamonas Assassinas.

Um importante “medidor” dos sucessos teatrais do ano são as indicações teatrais do Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte). Na categoria de melhor espetáculo, concorrem as montagens “A Tragédia Latino-Americana”, “Projeto Brasil”, “Sobre Ratos e Homens”, “O Grande Sucesso”, “Os Arqueólogos” e “Um Berço de Pedra”. Além desta importante categoria, “Um Berço de Pedra” concorre em melhor atriz (para Cristina Cavalcanti), autor (Newton Moreno) e diretor (William Pereira), sendo o espetáculo com mais indicações. Já a peça “Não Contém Glúten” tem três indicações: dramaturgia (Sérgio Roveri), atriz (Bia Seidl) e direção (José Roberto Jardim).

Região

Pela proximidade desta região do interior da capital, assim como é possível o público se deslocar até São Paulo, as montagens da capital também têm percorrido o interior. Se antes era Paulínia que detinha o título de “ponto de parada” das grandes produções, hoje quem rouba a cena é Campinas com o Teatro Iguatemi, que tornou-se referência na cena paulista teatral. Foto: Jorge Bispo

Entre as montagens que passaram pelo espaço campineiro este ano estão os sucessos “Trair e Coçar É Só Começar”, que completou 30 anos de apresentações ininterruptas pelo País; “O Camareiro”, que estreou na cidade e marcou a volta do ator Tarcísio Meira aos palcos após hiato de 20 anos; “O Topo da Montanha”, em que o casal Lázaro Ramos e Taís Araújo revivem o último dia de vida de Martin Luther King; a volta do sucesso “Galileu Galilei”, de Denise Fraga; “Histeria”, que reflete sobre o encontro de Salvador Dalí com Freud, com Cassio Scapin e Pedro Paulo Rangel; e “God”, monólogo de sucesso da Broadway, adaptado ao Brasil por Miguel Falabella.

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, que no passado também foi referência nos roteiros teatrais, celebrou em 2016 um ano de reabertura, após fechamento que durou quatro anos. Neste um ano de atividade, o teatro recebeu 70 mil pessoas, que assistiram 97 espetáculos. O secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, defendeu na ocasião do aniversário de um ano de reabertura do espaço que os resultados foram satisfatórios para o equipamento cultural. “Deu para notar que a população estava carente do teatro, pois estamos sem quase nenhuma data sobrando, foi difícil até para encaixar todos que querem se apresentar!”.

Nova Odessa ganhou seu primeiro teatro Foto: Divulgação

Em 16 de agosto de 2016 foi inaugurado o primeiro teatro de Nova Odessa. O espaço foi batizado com nome do ex-fundador da Banda Municipal Gunars Tiss, Divair Moreira, e está localizado na Rua Tamboril, no Jardim das Palmeiras. O equipamento cultural ocupa área de 1.541 metros quadrados, sendo 735 metros quadrados de construção. A plateia atende a público de até 170 pessoas, com poltronas reservadas para idosos e pessoas obesas, e espaços para cadeirantes.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa da cidade, em seis meses de atividade, 5 mil pessoas frequentaram o Teatro Municipal Divair Moreira. “Logo na primeira semana de uso do teatro, recebemos Mazinho Quevedo, que fez uma bela apresentação. E as portas estão abertas para que outros artistas mostrem seu talento aqui em Nova Odessa”, afirmou o assessor da diretoria de Cultura e Turismo Cicero Edno.

O diretor de Cultura e Turismo de Nova Odessa, Leonardo Blanco, explicou na ocasião de lançamento do teatro que o endereço antes era ocupado por uma igreja. A partir de uma “barganha”, da administração passada com a Igreja Católica, o espaço tornou-se público. A partir disso, foi criada uma parceria com a empreendedora Cia City. “Fizemos uma conversa com esta empresa e surgiu a doação desta obra, de cerca de R$ 2 milhões. Este é um bairro muito populoso, onde as pessoas são carentes. Então acredito que seja justo, merecedor e conveniente ter o teatro aqui”, observou Blanco na ocasião.