Humoristas retornam ao interior

Em nova turnê pelo interior, a Companhia Barbixas de Humor apresentará seus dois espetáculos de maior sucesso. A montagem “Em Breves” pode ser conferida nesta sexta-feira, no Teatro Castro Mendes, em Campinas, às 21h. E o espetáculo “Improvável” ocorre em Santa Bárbara d’Oeste, no Teatro Municipal Manoel Lyra, no sábado, às 21h. A classificação é 14 anos. Foto: Divulgação

Resultado de uma história longa e sincronizada, a Companhia Barbixas de Humor deu seus primeiros passos quando os humoristas Anderson Bizzochi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna ainda eram adolescentes. Eles estudavam juntos na Zona Norte de São Paulo, e eram fãs da série inglesa “Monty Python” e do britânico Rowan Atkinson, o famoso Mr. Bean. Em 2001, eles pisaram juntos no palco pela primeira fez, durante um festival de música do colégio. Na ocasião, apresentaram a esquete “History of the Joke”. Três anos depois, fundaram oficialmente a Companhia Barbixas de Humor.

Atualmente, os humoristas têm feito história nos palcos do Brasil. O espetáculo “Improvável”, que ocorre em Santa Bárbara d’Oeste neste sábado, está em cartaz há uma década. Na montagem, um mestre de cerimônias apresenta as regras dos jogos, a plateia sugere os temas e os atores improvisam as cenas na hora e sem nenhuma preparação prévia. A partir disso, os atores exploram o improviso, técnica que exige agilidade, raciocínio e prática de trabalho em conjunto.