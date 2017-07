Humorista Maurício Manfrini retorna a RMC

Foto: Divulgação

O humorista Maurício Mafrini, que ganhou repercussão pelo personagem Paulinho Gogó, está de volta a região, desta vez para apresentar seu mais novo espetáculo, “Fato Venério”. A sessão ocorre neste sábado, às 20h, e no domingo, às 19h, no Teatro Iguatemi Campinas. A montagem chega aos palcos do Brasil após o sucesso do espetáculo “No Gogó do Paulinho”, que ficou em cartaz por oito anos. Nesta nova apresentação, Manfrini promete cativar o riso do público por meio de histórias do seu cotidiano.

“No show ‘No Gogó do Paulinho’, eu basicamente subia ao palco e ficava contando histórias durante 1h10 minutos, com um resultado sempre muito positivo. Nesse show novo, ‘Fato Venério’, tenho 1h10 minutos de histórias acompanhadas de sonoplastias e uma iluminação mais elaborada. Agora, posso afirmar, com certeza, que o show novo está tão engraçado quanto o anterior!”, contou o artista ao LIBERAL, na ocasião da sua vinda ao Teatro Municipal Lulu Benencase neste ano.

LEIA TAMBÉM: Musical mostra o amor improvável na guerra

O título da montagem remete ao jargão do personagem com o qual ele atua desde 2004 na televisão, como integrante do elenco do programa “A Praça É Nossa”, do SBT, que está no ar há seis décadas. Além disso, Manfrini acumula experiência como locutor, dublador e cantor. k.p.