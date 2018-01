‘Hollywood’ fecha trilogia com peça que sugere assédio na indústria do cinema

Muito antes que a Netflix tirasse o presidente dos EUA, Frank Underwood, de House Of Cards, e abreviasse a carreira de Kevin Spacey, em 2008 o ator estrelava Speed The Plow (1988), em que vivia um produtor de cinema que apostava com seu pupilo quem passaria uma noite com a bela secretária substituta do escritório. Seja pelo famigerado ‘a arte imita a vida’, a primeira denúncia contra o ator compreendia justamente o período – entre 2004 e 2015 – em que esteve na direção do The Old Vic, em Londres, e em cartaz com a peça de David Mamet.

Diante do teatro, um palco tão sagrado, a versão brasileira batizada de Hollywood – o original sugere um cumprimento de boa sorte pelo fruto de um bom trabalho realizado – estreia nesta quinta, 11, no Sesc Pinheiros. Se ainda não é possível prever um futuro aprazível para Spacey, seu personagem segue solto na montagem da Cia Teatro Epigenia, conduzida por Gustavo Paso.

Em 2014, o diretor começou o projeto de apresentar um trilogia de textos de David Mamet, primeiro com Oleanna, uma montagem que apontava os riscos agudos da falta de comunicação, em meio a um bate-boca entre Carol e seu professor, acusado de assédio sexual. “Aqui, ela vai até as últimas consequências, além de registrar uma queixa-crime contra o professor, faz ele perder até seu patrimônio”, conta o diretor.