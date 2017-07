Grupo Manada comemora aniversário com sarau

Foto: Divulgação

O Grupo Manada de Teatro realiza neste sábado (29) a quarta edição do sarau “Manarau”. A atividade comemora os seis anos de atividade do grupo de teatro americanense. O evento ocorre no CCL (Centro de Cultura e Lazer) Poeta António Zoppi, a partir das 18h, com entrada gratuita. O evento também promove a arrecadação de alimentos e agasalhos, que posteriormente serão doados às entidades da cidade.

O evento contará com atrações de teatro, com participação das companhias GTT (Grupo Teatral Ta’Lento), Grupo Teatral Gaia, Companhia Calix, Núcleo Artístico Corpus, além da anfitriã Manada Grupo de Teatro; shows musicais de Ralf Silva, Belizes e Bermudas, Douglas Prado, e exposição de artes e poesia de Gabriel Cordeiro (Um Poeta Perdido), Isa Whitaker, Gustavo Santi, Vitor Barreira e Dino Searom, Laila Tonam e André Lauar.

