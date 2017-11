Grupo apresenta peça que reflete sobre violência doméstica

Foto: Leandro Alves

Baseado na temática da violência doméstica, o espetáculo de dança “Nós ou Ninguém Podia Ouvir os Olhos Dela” ocorre nesta sexta-feira em Hortolândia. A apresentação será às 20h, na Escola de Artes Augusto Boal, no Jardim Amanda. Para melhor controle, serão disponibilizadas 70 vagas ao público interessado em assistir a montagem, que tem entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados no local com uma hora de antecedência.

O espetáculo, criado pela Companhia Entre Nós, de Franca, visa conscientizar o público sobre este problema ainda bastante comum na sociedade. Hortolândia é a primeira cidade do estado a receber a montagem, que circulará por meio do Proac (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo). Foram incluídos na turnê dez municípios.

“Nós ou Ninguém Podia Ouvir os Olhos Dela” reflete sobre a violência doméstica sofrida por muitas mulheres dentro das suas próprias residências. A história é baseada em fatos reais, e demonstra aos espectadores a falta de reação diante destas situações no cotidiano de relações amorosas. “A violência doméstica contra a mulher, neste trabalho, é uma denúncia e não um julgamento. É um ponto de partida e não de chegada”, destaca o diretor da peça, Fernando Gimenes.