‘Festival Terça Insana’ entra em cartaz no Teatro Iguatemi em julho

As terças-feiras de julho serão insanas no Teatro Iguatemi Campinas. Isso porque o espaço recebe breve temporada do “Festival Terça Insana”, apresentado pela criadora da produtora humorística Grace Gianoukas, junto a Darwin Demarch e Rita Murai. As sessões ocorrem sempre às 21h, até o próximo dia 25, com classificação 14 anos. Além do elenco fixo, ainda participam desta programação os atores Johnnas Oliva (dia 4), Renata Augusto (dia 11), Guilherme Chelucci (dia 18) e Conrado Caputo (dia 25).

O Terça Insana foi idealizado por Grace Gianoukas, e estreou em outubro de 2001. O projeto tornou-se um “divisor de águas” na comédia brasileira e trouxe aos palcos do País com suas turnês cerca de 400 artistas. Entre eles, estão nomes como Marcelo Mansfield, Marco Luque, Luís Miranda, Octávio Mendes, Guilherme Uzeda, entre outros. O projeto contabiliza repertório com 500 cenas, 380 espetáculos diferentes, 14 turnês nacionais e três mil apresentações, com público de 2,5 milhões de pessoas. Foto: Divulgação

O projeto também trouxe uma nova estratégia de divulgação ao cenário de humor com a filmagem do espetáculo e lançamentos do trabalho audiovisual em versão física e na internet. “Para ter uma noção, nós fizemos nosso primeiro DVD em 2004, e o Youtube só chegou no Brasil em 2005! Nós ajudamos essa plataforma a crescer também”, lembra Grace em entrevista ao LIBERAL, na ocasião da vinda do espetáculo “Terça Insana – Grace Gianoukas Recebe”.