‘Festival Infantil 2017′ movimenta férias em Campinas’

Janeiro é o período das férias escolares. Nesta época, muitos adultos buscam atividades para entreter os pequenos que estão em suas casas. Pensando nisso, surgiu o “Festival Infantil 2017” do Teatro Iguatemi Campinas, que ocorre entre os dias 7 e 29 de janeiro. A programação será composta por dez espetáculos de destaque no circuito infantojuvenil nacional. As montagens terão sessões únicas ou apenas em dois dias, por isso, é importante o público se programar para “não perder a viagem”. As sessões ocorrem sempre às 15h. Os ingressos já estão à venda no site www.ingressorapido.com.br, ou na bilheteria do teatro, no terceiro piso do Shopping Iguatemi, de terça a sábado, das 13h às 21h, e aos domingos, das 12h às 20h. Foto: Vitoria Domingo

O festival começa neste sábado e domingo com apresentações do espetáculo “Guarda Zool”, que conta a história de dois amigos que decidem passar um dia na praia, mas entram em uma grande confusão. A montagem, que baseia-se em elementos de palhaços, visam divertir o espectador. A peça foi criada em 2005 e é a terceira de uma trilogia da Companhia Circo de Bonecos, criada por Claudio Saltini, Henrique Sitchin e Verônica Gershman.

A programação segue no dia 12 de janeiro com o clássico “Os Três Porquinhos” relido pelo grupo Furunfunfum, com manipulação de bonecos e diálogo atualizado. Quem continua a mostra é “Rapunzel”, no dia 13, também o Furunfunfum. Os atores Marcelo e Paula Zurawski ganharam o Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), na categoria melhor autor, com esta adaptação, em 2004.

Sítio do Pica Pau Amarelo

Um dos grandes destaques da programação é o “Musical do Sítio do Pica Pau Amarelo”, que estrou em 2014 e já foi visto por mais de 1,5 milhão de espectadores no País. A obra é baseada no desenho homônimo da Globo, este inspirado na obra de Monteiro Lobato. Na história, Pedrinho esconde o tesouro do sítio em um lugar que só ele conhece. O segredo é revelado para a boneca Emília, além de Narizinho e Visconde, mas também é descoberto pela malvada Cuca. O espetáculo será apresentado nos dias 14 e 15.

Ainda completam a programação as peças “Fábulas de Uma Princesa Indiana”, no dia 19, com a atriz Cris Miguel; “Shake, Shake, Baby!”, show da banda de atores-músicos que apresentam a vida de Shakespeare ao público infantil, no dia 20; “Circus A Nova Turneé”, que recria no palco o universo circense, nos dias 21 e 22; “Carmencita”, no dia 26, que apresenta óperas aos pequenos espectadores; “Pierrô, Confete e Serpetina”, embalado pelo clima carnavalesco, no dia 27; e “Chapeuzinho Vermelho”, clássico encenado pela Companhia Le Plat du Jour, que encerra a programação nos dias 28 e 29.

ACONTECE: O “Festival Infantil 2017” será realizado entre os dias 7 e 29, sempre às 15h. Os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 60. O Teatro Iguatemi fica na Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina. Informações pelo telefone 3294-3166. Foto: Divulgação

Sescs promovem atividades literárias para crianças

As entidades do Sesc (Serviço Social do Comércio) de Campinas e Piracicaba realizam a partir deste fim de semana atividades voltadas ao público infantil, que se encontra no período de férias escolares, baseadas na literatura. As entradas são gratuitas.

Em Piracicaba, a programação “Contando e Ouvindo Histórias” ocorre entre os dias 7 de janeiro e 5 de fevereiro, sempre aos sábados e domingos, às 10h. Nas atividades, a pedagoga e professora de educação infantil Dani Farto estimula a imaginação das crianças por meio de histórias conhecidas da literatura infantojuvenil. As crianças menores de sete anos devem ser acompanhadas por um responsável. O Sesc Piracicaba fica na Rua Ipiranga, 155, Centro. Informações pelo telefone (19) 3437-9292.

Em Campinas, a contadora Karina Giannecchini apresenta a programação “Uma Viagem Literária”. Ela desembarca no Sesc para apresentar aos pequenos, obras de Julio Verne, Saint-Exupéry e Guimarães Rosa. As atividades ocorrem entre 8 e 29 de janeiro, aos domingos, sempre das 14h às 16h.