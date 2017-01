Fernanda Souza volta a região com ‘Meu Passado Não Me Condena’

Fernanda Souza é um dos nomes mais presentes nas notícias sobre celebridades do Brasil. Além de atuar desde a infância, quando se destacou pela primeira versão da novela infantil “Chiquititas”, e ter o seu próprio programa de tevê, “Vai, Fernandinha”, que estreou no ano passado, ela é casada com o cantor Thiaguinho, formando um casal que está sempre acompanhado de amigo de “alto escalão”, como Bruna Marquezine, Neymar, Angélica e Luciano Hulk.

Por essa e outras, a vida pessoal e profissional da cantora não são segredos para ninguém. Não é à toa que o seu stand up autobiográfico “Meu Passado Não Me Condena” segue em cartaz pelo Brasil, e está de volta ao interior. Desta vez, a montagem pode ser vista até o dia 15 de janeiro, com sessões às sextas e sábados, às 21h, e aos domingos, às 19h, no Teatro Iguatemi, em Campinas. A classificação é 12 anos. No espetáculo, a atriz conta a sua própria história, acrescentando detalhes dos bastidores e refletindo sobre o próprio passado. Foto: Suélen Silva

A atriz defende que o diferencial de seu espetáculo é a humanização da celebridade. “É tão difícil você conseguir levar tanta gente para o teatro, ainda mais sozinha no palco que nem eu. Sinto que estou começando porque não sou do teatro, vim da televisão, tenho mais tempo de trabalho lá. Mas eu ‘enfio a cara’ neste projeto, que é bastante ousado. Acho que o grande ‘lance’ é que o texto tem comédia, mas mensagens positivas de esperança e fé. Acho que esse conjunto de informações acaba deixando-o diferente de uma comédia, onde você só vai para assistir e dar risada”, reflete.

Para ela, a profissão de atriz é a mesma que todas as outras. “Não me sinto diferente de um médico, dentista, engenheiro, só porque sou atriz. Esse lance de se aproximar do público, se colocar igual a eles, apresentando seus momentos de fraqueza, suas dificuldades, e dizer que ‘ó, não é fácil para ninguém’, acaba gerando um boca-a-boca do pessoal indicando esta peça”, observa Fernanda.

Desde que estreou, há três anos, novas piadas foram acrescentadas na montagem, mas o “esqueleto” segue o mesmo. “Aí em Campinas acho que já é a décima vez, e as pessoas me encontram depois do espetáculo e falam ‘Cara, essa é a quinta vez que venho’! Brinco que da próxima a pessoa vai acabar apresentando no meu lugar”, conta Fernanda, com bom humor. Foto: Rodrigo Molina

Em 2017, Fernanda não fará novelas, por isso terá mais tempo para viajar com o espetáculo. “Enquanto eu gravava ‘A Regra do Jogo’ não pude viajar, mas daí fiquei em cartaz nove meses aqui no Rio de Janeiro, o que foi ótimo! O teatro ficava há 20 minutos do Projac, então por mais que eu gravasse no sábado, ainda assim conseguia ir ao teatro para fazer a peça”.

Este ano, além da peça, ela grava a segunda temporada do “Vai, Fernandinha”. “No período em que gravarei o programa, não estarei em cartaz porque as gravações consomem muito tempo da agenda! Aí depois ainda ficarei em cartaz em São Paulo, onde só fiz apresentações esporádicas até agora, e vou ficar por lá três meses”, conclui.

ACONTECE: Fernanda Souza apresenta “Meu Passado Não Me Condena” às sextas e sábados, às 21h, e aos domingos, às 19h, até o dia 15. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 100. O Teatro Iguatemi fica na Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina. Informações pelo telefone 3294-3166.