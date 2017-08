Fábrica das Artes tem espetáculos infantil e adulto

O teatro Fábrica das Artes, em Americana, recebe neste fim de semana espetáculos voltados para o público infantil e adulto. O infantil “O Que Será?”, com os atores Reginaldo Menegazzo e Silvio Favaro, tem direção de Paulo Afonso Coelho e será encenada hoje e amanhã, às 16h.

Já “Anne Frank”, uma adaptação do livro “O Diário de Anne Frank”, será apresentado neste sábado às 20h30 e no domingo às 19h. O custo da entrada não é fechado e o espectador pode contribui com o valor que desejar (chapéu).

LEIA TAMBÉM: Companhia comemora aniversário de Sumaré

O espetáculo “O Que Será?” é resultado do projeto “Histórias da Nossa História”, contemplado pelo edital do Fundo de Investimento Cultural 2014/2015, da Secretaria de Cultura de Campinas. Durante a apresentação, as crianças são convidadas a participarem de um jogo proposto pela dupla de atores. Entre os temas abordados pelos artistas, estão lendas e conhecimentos gerais da cultura popular brasileira.