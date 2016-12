Fábrica das Artes confirma 8º Americana Mostra

O festival Americana Mostra foi confirmado para 2017. O evento ocorrerá em sua 8ª edição, no teatro da Associação Cultural Fábrica das Artes, em Americana. A programação será realizada entre os dias 2 e 19 de fevereiro, sempre de quinta-feira a domingo. Além da Fábrica, a organização descentralizará a programação para espaços culturais no bairro Salto Grande, no Teatro Municipal Lulu Benencase, e também nas ruas da cidade.

“Teremos atrações de teatro, dança, cinema, música e workshops. Esta será a primeira vez que faremos apresentações na rua”, adianta o ator e diretor Carlos Justi, um dos organizadores do evento. Segundo ele, o sistema de ingresso será o mesmo que o adotado nas edições anteriores, o Ticket Cultura, em que o público decide o valor que pagará pela atração, e se preferir, não paga nada. O Ticket Cultura foi criado para a edição de 2011, com colaboração do publicitário Alexandre Bassora. Foto:

A programação da edição 2017 será composta por 14 espetáculos, sendo 12 de teatro e mais dois de dança, sendo um deles híbrido, com elementos teatrais. Os espetáculos e companhias participantes ainda não foram anunciados. “Além disso, haverá três workshops com temas relacionados ao teatro, e outros três shows musicais que acontecerão na Associação Batucada, no Salto Grande, às sextas, a partir das 23h”, completa Justi.

História

O festival Americana Mostra surgiu em 2010 por iniciativa da Associação Fábrica das Artes, visando o fortalecimento do movimento teatral da cidade, a integração de diferentes segmentos artístico, a troca de experiências e a formação de público. Nos últimos anos, a realização do evento têm sido ameaçada pela falta de apoios ao evento, que é produzido de forma independente. Desde a primeira edição, foram realizadas 111 apresentações de teatro, dança, música, artes visuais, literatura e cinema, além de palestras e exposições de arte, além das 13 montagens da programação do ano passado. Mais de oito mil espectadores passaram pela Fábrica das Artes por conta do festival.

No ano passado, o evento foi realizado a partir de uma proposta diferente, privilegiando atrações teatrais, além de uma de teatro-dança, e outra de circo-teatro. A 7ª edição registrou queda na sua média de público por sessão, em comparação aos seis anos anteriores, com cerca de 82 pessoas por apresentação. Entretanto, a média de arrecadação do evento aumentou de R$ 319,94 em 2015 para 361,05 em 2016, sendo este último o maior número registrado nas últimas sete edições do festival americanense.