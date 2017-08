Fábio Porchat e Miá Mello trazem peça a Campinas

A parceria entre os atores Fábio Porchat e Miá Mello tem rendido frutos positivos desde 2012, quando os dois se conheceram e logo começaram a contracenar como casal protagonista do seriado “Meu Passado Me Condena”. A repercussão foi tanta que eles lançaram posteriormente o filme homônimo, em 2013, que ganhou continuação em 2015, e o espetáculo teatral, que agora poderá ser conferido pelo público da região no Teatro Iguatemi Campinas. As sessões ocorrem ao longo do mês, a partir de hoje (4), sempre de sexta-feira e sábado, às 21h, e aos domingos, às 19h, até o dia 27 de agosto.

No meio da sua rotina acelerada de trabalho, o ator, apresentador e ainda integrante da produtora Porta dos Fundos, Fábio Porchat, atendeu a reportagem do LIBERAL nesta quarta-feira (2), para explicar a diferença desta versão em comparação ao filme e a série. Tudo começa quando Miá e Fábio se conhecem na fila do banheiro de uma festa, e um mês depois se casam. “A peça é anterior a todas essas histórias da tevê e dos filmes, ela acontece logo após a noite do casamento do Fábio e da Miá. Eles vão para a casa se preparar para a lua de mel. Então a peça é toda ambientada no apartamento, que está todo cheio de caixas de presentes, e eles começam a falar coisas do passado deles, a se ouvir e se conhecer melhor, porque eles se conhecem só há um mês”, adianta.

Foto: Divulgação

Ele garante que quem ainda não teve a oportunidade de assistir ao filme e a série, não ficará perdido durante o espetáculo. “É uma história sobre relacionamentos, então mesmo quem não conhece, todo mundo que já esteve em alguma relação algum dia vai se identificar com a peça. As pessoas saem de lá comentando ‘meu marido é assim’, ou ‘minha mulher é assim’”, observa. Porchat também comemora a oportunidade de seguir dividindo os palcos com a atriz Miá Mello, que hoje se tornou uma grande amiga. “As pessoas acham que somos amigos há muito tempo, mas não, nós nos conhecemos em 2012 para fazer a série. E a gente se dá muito bem, dentro e fora de cena. E não tem como não ser assim porque estamos todos os finais de semana juntos, então criamos uma relação muito legal”, elogia.