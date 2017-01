Evento abre inscrições para oficinas teatrais

Foto: Martin Bertolami

O Feverestival, o Festival Internacional de Teatro de Campinas, alcança sua 13ª edição em 2017. A programação será realizada em diversos pontos da cidade, entre os dias 12 e 24 de fevereiro. Além de promover apresentações gratuitas, o evento está com inscrições abertas para suas duas atividades formativas, que são a “Oficina de Introdução ao Teatro de Objetos”, que será gratuita, e a oficina “Canta: Trabalho Sobre Elementos Fundamentais da Atuação e do Canto”. As inscrições podem ser feitas pelo site do festival. As atividades serão realizadas no Espaço Núcleo Cupinzeiro, na Vila Santa Isabel.

“Canta: Trabalho sobre elementos fundamentais da atuação e do canto” será ministrada por Alejandro Tomás Rodrigues, com assistência da equipe de atores da Casa Talcahuano, da Argentina. A atividade será dividida em três encontros, em que os participantes mergulharão em um intenso trabalho prático com cantos tradicionais afro-latinoamericanas.

As atividades com Tomás Rodriguez serão realizadas entre 13 e 15 de fevereiro, das 14h às 18h. Serão abertas 30 vagas, para atores, bailarinos, músicos e estudantes, sem requisitos de idade ou experiência profissional. As inscrições seguem no site até o dia 8 de fevereiro e custam R$ 200.

Já a “Oficina de Introdução ao Teatro de Objetos” ocorre entre 20 e 21 de fevereiro, das 14h às 18h, com o Grupo Sobrevento, de São Paulo. A atividade apresenta os princípios básicos do teatro de objetos, buscando caminhos que permitam ao ator dar uma função poética ao objeto sem transformar a sua natureza. Por meio de improvisações e metáforas, o aluno poderá descobrir as possibilidades desta vertente teatral e experimentar a construção de uma dramaturgia pessoal. Serão abertas 20 vagas para artistas, estudantes de teatro e interessados de modo geral, acima de 16 anos. O Espaço Núcleo Cupinzeiro fica na Rua Luís Vicentim Sobrinho, 135, Vila Santa Isabel.

Feverestival. A 13ª do Feverestival será baseada na temática “Encontros em Cantos”. A programação deste ano conta com oito espetáculos selecionados por meio de edital, nas categorias adulto, infantil e de rua, além de montagens de sala, infantis e em espaços alternativos, e do fórum de festivais e intercâmbio entre linguagens artísticas. Ao todo serão mais de 50 atividades movimentando culturalmente a cidade durante esses 13 dias de programação.

