Espetáculo Via Crucis abre inscrições voltadas às crianças

Como em 2016, as crianças interessadas em participar do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara têm um período diferenciado de inscrições e uma oficina preparatória exclusiva. As interessadas em participar podem ser feitas pelos responsáveis a partir desta quarta-feira (11), por meio do site. Foto: Evandro Felix/Divulgação

No primeiro encontro, sábado, dia 21 de janeiro, às 15 horas, no Teatro Municipal Manoel Lyra, todos deverão estar acompanhados dos pais, para que eles conheçam o projeto e recebam informações relacionadas aos ensaios e à encenação, que acontecerá na Semana Santa, no CSU (Centro Social Urbano). No caso dos menores de 12 anos, os pais deverão entrar em cena para acompanharem os pequenos e participarem de todo o processo da montagem.

LEIA TAMBÉM: 'Um Conto Infinito' aborda consequências da mentira

No ano passado, uma das cenas que mais emocionou o público foi a das crianças interpretando anjos numa das quedas de Jesus, durante a Via Sacra. Além disso, uma criança surpreendeu ao contracenar com o personagem Satanás.

Para a coordenadora geral do Espetáculo Via Crucis, Lays Ramires, a participação dos pequenos transmite várias sensações ao público e eles ganham a experiência e, muitas vezes, a primeira oportunidade de vivenciar arte e conhecer seus benefícios. “As crianças trazem a leveza para o espetáculo, a inocência, a pureza e abrilhantam a montagem. O contato com a arte, o quanto mais cedo acontece, melhor é, porque a arte humaniza, trabalha com a questão de grupo, responsabilidade, respeito ao outro, além de desenvolver o lado artístico. Quem começa cedo tendo essas noções tem grandes chances de ser um ser humano melhor”.

As inscrições também poderão ser feitas no dia da oficina, chegando com antecedência. Após a atividade do dia 21, os pais frequentarão normalmente os ensaios da peça. O Espetáculo Via Crucis é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e Via Cultura, com patrocínio dos Supermercados Pague Menos, apoio Broto Legal, Grupo Liberal de Comunicação e produção cultural 3marias.

LEIA TAMBÉM: ‘Pinocchio’ sobe ao palco durante mostra ‘Na Lona’