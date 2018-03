Espetáculo mescla música e dança no Teatro Municipal

O espetáculo de dança, canto e música “Fino Fio” ocorre no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, neste sábado. A montagem é viabilizada pelo Proac (Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo) e será apresentada às 21h. A entrada é gratuita. Antes do espetáculo, a equipe realiza ainda hoje a oficina gratuita “Danças Brasileiras”, às 10h, no Fábrica das Artes.

Na obra, a simbologia do fio representa a intermitência do ciclo da vida e as oposições que compõe a jornada humana: força e delicadeza, ligação e rompimento, resistência e vulnerabilidade. A partir dessa alegoria, a criação musical e a performance conduzem o público a uma atmosfera poética que busca estimular a reflexão e o riso. Foto: Vivan Zerbatto / Divulgação

“Fino Fio” foi idealizado por Maria Eugenia Almeida e Flora Poppovic, a direção de Cristiano Meirelles e a direção musical de Alexandre Ribeiro. A base gestual da peça, assim como a concepção e criação musical, surgiu a partir de pesquisas sobre danças tradicionais brasileiras. Também há elementos das procissões religiosas e suas travessias e cânticos, das figuras mascaradas utilizadas em rituais mexicanos.

Oficina

O projeto do espetáculo “Fino Fio” inclui a realização de oficina gratuita, intitulada “Danças Brasileiras”. A atividade será realizada no Fábrica das Artes, às 10h, e tem duas horas de duração.

O objetivo da oficina é de transmitir e refletir sobre as referências artísticas e sociais oriundas das festas tradicionais brasileiras. As inscrições deverão ser feitas pelo e-mail finofio2017@hotmail.com. O Fábrica das Artes fica na Rua Doutor Cícero Jones, 146, Vila Redher.

ACONTECE:

