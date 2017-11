Espaço Dançar e Twist ocupam o Teatro Municipal com produções de sucesso

Além dos membros do Espaço Dançar, o espetáculo conta com participação dos atores da Rede Globo Juan Alba e Ruane Balmant, que vieram a Americana também nas sessões em setembro. O elenco também convida Reginaldo Sama, parceiro de dança de Eliana, reconhecido também pela sua atuação como coreografo da “Dança dos Famosos”, quadro do “Domingão do Faustão”. Dançarinos da academia Laboratório da Dança, de Santa Bárbara d’Oeste, dirigidos por Fernanda Bagnolli, também participarão. Nesta apresentação do musical, os ingressos equivalem a doação de produtos de higiene pessoal. “O espetáculo emociona, pois falamos de amor e de todas as suas formas”, adianta Eliana.

A reapresentação de “Quem Mandará Flores… Se Eu Morrer de Amores?” visa atender aos pedidos do público, e também comemorar os dez anos do Espaço Dançar. “Foram anos de sucesso, dedicação, cumplicidade e superações. Tudo nasceu de uma brincadeira e tornou- se realidade, por isso tenho muito orgulho de nossa história. Neste ano de aniversário presentearemos o público com o nosso espetáculo realizado com muito carinho e esforço”, justifica a bailarina e coreografa, membro do Espaço Dançar e proprietária da academia Twist, Eliana Favarelli.

O grupo Espaço Dançar e a academia Twist, de Americana, são os responsáveis pela programação do Teatro Municipal Lulu Benencase deste fim de semana. Neste sábado, às 16h, o Espaço Dançar reapresenta a montagem “Quem Mandará Flores…Se Eu Morrer de Amores?”, que estreou no último mês de setembro na cidade e foi um sucesso entre o público. E no sábado, às 20h, e domingo, às 19h, ocorre a apresentação de “Branca de Neve e os 7 Anões”. O clássico infantil será relido por meio de coreografias de diversos estilos de dança, apresentados pelos alunos da Twist e com convidados especiais.

Branca de Neve. Já o clássico infantil “Branca de Neve e os 7 Anões” será apresentado por meio de coreografias dos alunos da academia Twist. A montagem tem direção dos professores Eliana Favarelli, Edinei Annanias, Néia Solera, Siane Santarosa Pascote e Mariana Fonseca Cavalheiro. O espetáculo tem coreografias no estilo clássico, jazz, livre, contemporâneo e sapateado. O destaque fica por conta da participação de Reginaldo Sama e também de Ruane Ballmant com sua filha, Nicole Ballmant. Os ingressos custam R$ 100. O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. Informações pelo telefone 3461-3045 ou site.

Dupla comemora premiações em dança

Os parceiros de dança Eliana Favarelli e Reginaldo Sama não se cansam de receber prêmios, e em 2017 a rotina de vitórias dos dois não foi diferente. Rompendo barreiras no balé, como a idade (ela tem 55 e ele 39), os profissionais dançam juntos desde 2011 e têm superado desafios com o amor pela dança.

Em abril deste ano, durante turnê pela Europa, eles foram vencedores do 1º lugar, com duas coreografias, no festival Vibe Internacional, em Viena, na Áustria. Eles tiveram a oportunidade de se apresentar na noite de gala no teatro Volkstheater, um dos melhores da capital austríaca. Na mesma turnê, em Porto, cidade portuguesa, receberam o 1º lugar novamente com duas coreografias no Festival Norte Dança.

“Infelizmente não temos nenhuma ajuda de custo para tudo isso, e nos dias de hoje está difícil. Esses festivais dão muitas regalias para os participantes, em questão de hospedagem e alguns em alimentação, porém o maior custo são as passagens. Mas sei que valeu a pena por toda a experiência que vivenciamos”, celebra Eliana. Ainda este ano, também foram campeões no Festival Mery Rosa, em Santa Catarina, e no Montevideo in Danza, no Uruguai, cuja vitória garante vaga em festival europeu de 2018.