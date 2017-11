Espaço cultural encerra ações neste domingo

Foto: Bira Crossariol - Divulgação

O Centro Cultural Casa de Joana recebe neste domingo a última atração na sua atual sede, antes de deixar o local. O espetáculo infantil “Cinderela lá lá lá” ocorre no teatro localizado nas imediações do Supermercado Pague Menos, às 16h, com entrada gratuita. A atividade encerra a programação do Circuito Cultural promovido pela empresa Belgo Bekaert Arames na cidade.

“Cinderela lá lá lá” é uma adaptação do clássico infantil realizado pela Companhia Le Plat du Jour. Na história, a gata borralheira que tem encantado gerações quer ser estilista. Com muita coragem, ela enfrenta os desafios da carreira. A Companhia Le Plat du Jour foi fundada em 1992 na França, pelas atrizes Alexandra Golik e Carla Candiotto, e logo em seguida sediou-se para São Paulo.

Polêmica. Conforme noticiado pelo LIBERAL no mês passado, o Centro Cultural Casa de Joana, em atividade em Hortolândia há uma década, ficará sem sede própria a partir deste domingo. Há dois anos, o espaço conseguiu a oportunidade de ter sua própria sede, em um galpão da Rede de Supermercados Pague Menos, na Vila Real. O espaço só foi cedido pois a Secretaria de Cultura seria responsável pela manutenção e adequação do local para as atividades. Entretanto, o acordo não foi cumprido por parte do poder público e, por isso, o supermercado instituiu a data de saída do grupo.