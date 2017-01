Ensaios da ‘Via Crucis’ de SB começam nesta sexta-feira

Os ensaios para a 20ª edição do espetáculo “Via Crucis”, de Santa Bárbara d’Oeste, começam nesta sexta-feira (6). Até o momento, a montagem recebeu a inscrição de mais de 210 pessoas, o maior número registrado entre todas as edições. Os ensaios serão realizados até abril, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 21h30, e aos domingos, das 9h às 13h, no Teatro Municipal Manoel Lyra.

No ano passado, 130 pessoas se inscreveram para participar do espetáculo, sendo que a maioria não tinha experiência teatral anterior. E o elenco de 210 pessoas deve aumentar ainda mais nos próximos dias. Os interessados em participar que ainda não realizaram suas inscrições podem comparecer ao teatro ainda hoje e fazer sua inscrição pessoalmente. Nesta primeira etapa, a encenação é voltada exclusivamente às pessoas que tenham a partir de 15 anos de idade.

Foto: Anderson Junque

A coordenadora do projeto e assistente de direção, Lays Ramires, destaca que as principais ferramentas para atrair novos participantes são as redes sociais e o site do espetáculo, que recebem atualizações mesmo após o espetáculo do ano passado. De acordo com ela, o crescimento do número de integrantes mostra que o projeto já está consolidado no município. “Trabalhamos muito para que, mais uma vez, possamos fazer o melhor, e os resultados aparecem, como as inscrições, que já são as recordistas na história do projeto. Não tenho dúvidas de que esta 20ª edição será mais um divisor de águas, mostrando a força da arte na transformação do ser humano”, adianta.

Os ensaios da “Via Crucis” visam preparar o elenco, composto por atores com ou sem experiência teatral, para a montagem que retrata a passagem de Jesus Cristo pela Terra. A direção artística volta a ser assinada por Otávio Delaneza, responsável também pela definição do elenco e montagem das cenas. O espetáculo é viabilizado pela Lei de Incentivo do Minc (Ministério da Cultura), Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e Via Cultura, com patrocínio dos Supermercados Pague Menos, e apoio do Grupo Liberal de Comunicação, Broto Legal, EPTV, e produção cultural 3marias. Informações podem ser obtidas pelo site www.espetaculoviacrucis.com.br.

ACONTECE: Os ensaios da ‘Via Crucis’ ocorre todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 21h30, e aos domingos, das 9h às 13h. A entrada é gratuita. O Teatro Municipal Manoel Lyra fica na Rua João 23, 61, Centro. Informações pelo telefone 3464-9424.

Piracicaba inicia ensaios neste domingo

A 28ª Paixão de Cristo de Piracicaba também já está em fase de preparativos. Os ensaios para a montagem começam neste domingo (8), às 9h, no Engenho Central. Considerada uma das maiores montagens cênicas do país, a Paixão de Cristo de Piracicaba é apresentada durante todas as noites da Semana Santa, sem interrupções, desde o Domingo de Ramos até o Domingo de Páscoa. A realização é da Associação Cultural e Teatral Guarantã.

Os interessados em participar não precisam ter experiência teatral. As inscrições podem ser realizadas neste domingo, durante os ensaios. A participação é aberta à comunidade e não há limite de idade. A direção artística é de Viviane Palandi. Informações pelo site www.guaranta.org.br ou telefone 3413-7888.

ACONTECE: Os ensaios para a 28ª Paixão de Cristo de Piracicaba começam neste domingo (8), às 9h. A entrada é gratuita. O Engenho Central fica na Avenida Maurice Allain, 454, Parque do Engenho Central. Informações pelo telefone 3413-7888.