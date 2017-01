Emoção rege o espetáculo ‘Via Crucis’ em Santa Bárbara

“Emoção” é a palavra que continua regendo o projeto da Paixão de Cristo barbarense, o “Via Crucis”. E este termo ganha ainda mais destaque em 2017, ano em que se completam duas décadas da montagem. Na manhã desta terça-feira (24), a organização se reuniu com a imprensa no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, para adiantar as novidades desta 20ª edição do espetáculo.

A principal novidade é que a programação da “Via Crucis” será “esticada”, conforme anunciou o coordenador de marketing Evandro Felix. De seis, a montagem passará para nove dias de apresentações diárias no CSU (Centro Social Urbano). “Devido este grande público que vem assistir ao espetáculo, tanto por ele ser gratuito, quanto pelo reconhecimento que vem ganhando na região, aumentamos a programação”, justifica. O espetáculo será encenado entre 8 e 16 de abril. Foto: João Carlos Nascimento_O Liberal

Felix ainda adiantou que a programação será mais emocionante, por conta da sua nova narrativa, que será baseada na visão de Maria de Nazaré, mãe de Jesus Cristo. “Ano passado tivemos a narração de uma mulher, com a narração de Maria Madalena, e este ano também teremos este olhar feminino, porém com um olhar de mãe. Foi até profetizado que ‘uma espada lhe atravessaria a alma’, então ela imaginava que algo aconteceria, mas não sabia que seria a crucificação”, completou o dramaturgo Denis Espanhol.

O dramaturgo ressaltou que a 20ª edição também trará uma “pitada” do livro de Genesis, do velho testamento da Bíblia.“Para Jesus ter vindo para tirar o pecado do mundo, significa que em algum momento este pecado teve que entrar no mundo. Apesar de ser muito simbólico, a tradição cristã conta que isso aconteceu quando Adão e Eva permitiram o pecado da desobediência. Então, Maria e José serão como os novos ‘Adão e Eva’”.

Pelo quinto ano, Otávio Delaneza assume a direção artística da montagem. “Meu objetivo como diretor é fazer com que as pessoas que vão assistir ao espetáculo saiam dali transformada, pois eu acredito em uma arte transformadora, que toque pela emoção ou de outra forma”. Ele ainda enfatizou que a “Via Crucis” traz mensagens de amor, conforme pregava Jesus Cristo. “É muito importante contar esta história, pois enquanto enviamos esta mensagem de amor há 20 anos, o mundo espalha mensagens de ódio e violência. Sabemos que neste momento muita gente está morrendo por intolerância e discordância política. Então esta arte transformadora é cada vez mais importante”.

A coordenadora do projeto, Lays Ramires, observou que o projeto vai na contramão do cenário cultural nacional, aonde ações têm se enfraquecido e atividades são encerradas. “Aqui a gente só consegue se fortalecer. Nós fazemos sempre o melhor para o nosso público e elenco. Então todo esse desejo que a gente tem em levar a arte da melhor forma toca as pessoas, as transforma, e as faz ser tão apaixonadas pelo projeto quanto a gente é”.

Foto: João Carlos Nascimento_O Liberal

Ator interpreta Jesus Cristo pela 5ª vez

Durante a coletiva de imprensa, foram anunciados os atores do elenco principal. Pelo quinto ano consecutivo, Bruno Bortolucci assume o papel de Jesus Cristo. Nesta edição, o público também verá o enviado de Deus como criança, a partir do ator-mirim Daniel Romano, de 11 anos de idade. Outro nome escalado, que já é conhecido pelo público da Via Crucis é Fábio Gianfratti, que interpretará Satanás pela segunda vez. Ronaldo Cestari, que participou da primeira edição da montagem como Pilatos, volta ao espetáculo no mesmo papel. A novata entre os papeis principais é Thaíssa Gonçalves, de apenas 17 anos, que participa pela primeira vez da encenação barbarense, no papel de Maria de Nazaré. Foto: João Carlos Nascimento_O Liberal

Exposição “A Paixão em Cenas” é aberta no Tivoli Shopping

Como manda a tradição, a montagem barbarense Via Crucis promove a exposição “A Paixão em Cenas”, com 16 fotos e figurinos das edições anteriores. O acervo percorrerá diversos pontos culturais de Santa Bárbara d’Oeste, começando pelo Tivoli Shopping. As imagens podem ser conferidas até o dia 12 de fevereiro. Depois disso, ela seguirá para o Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum, Câmara Municipal e Estação Cultural, finalizando no CSU (Centro Social Urbano), onde será realizada a 20ª edição, entre 8 e 16 de abril. O Tivoli Shopping fica na Avenida Santa Bárbara, 777, Vila Mollon.