Educação no trânsito inspira peça para crianças

Na segunda e quarta-feira, Americana recebe a peça “Vias Amigas”. Apresentada gratuitamente e voltada para o público infantil, o espetáculo utiliza de atividades lúdicas para abordar a educação no trânsito. O objetivo da montagem, realizada pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo por meio do Proac (Lei Estadual de Incentivo à Cultura), com patrocínio do Instituto Renault, é contribuir para a formação crítica da criança.

No primeiro dia de apresentações, o espetáculo será apresentado no Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) Anísio Teixeira, no bairro São Jerônimo, em dois horários: às 10h30 e 13h30. Já na quarta-feira, o “Vias Amigas” chega ao Ciep Professora Philomena Magaly Makluf Rossetti, no bairro São Vito. Serão três apresentações: 9h, 10h30 e 13h30.

Foto: Divulgação

“Nosso objetivo é proporcionar às crianças acesso ao teatro, como cultura e linguagem artística, contribuindo para a formação humana e cultural delas. Os temas são sempre motivados a provocar uma mudança de atitude em relação a aspectos ambientais, sociais e humanos”, ressalta Welson Ribeiro, supervisor do Grupo Komedi, um dos apoiadores do projeto.