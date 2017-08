Deborah Secco traz monólogo para Americana

Foto: Divulgação

Após realizar a estreia nacional do seu primeiro monólogo em Campinas, no último dia 14 de julho, a atriz Deborah Secco traz a montagem para Americana. A peça “Uma Noite Dessas” pode ser vista no Teatro Municipal Lulu Benencase neste domingo, às 19h. Além de apresentar ao público uma nova vertente do seu trabalho, a artista comemora com a montagem os seus 30 anos de carreira, aos 37 anos de idade.

Sem patrocínios, o espetáculo é viabilizado por ela junto ao produtor Leo Fuchs. O texto é assinado por Hamilton Vaz Pereira, e dividido em três fases, que juntas refletem sobre a preparação de uma atriz para encenar um musical que conta diversas histórias de mulheres que deixaram sua marca na Terra. A montagem estreou após um mês de ensaios, sendo que somente nos últimos 17 dias ela pode trabalhar com o texto concluído da maneira que é encenado.

“Chega um momento da nossa carreira que a gente já fez tantas coisas, e fica com preguiça de fazer ‘mais do mesmo’, mas do que eu já sei fazer. Repetir esta fórmula, para mim soa um pouco preguiçoso”, contou a atriz em entrevista coletiva realizada na Oficina do Estudante, em Campinas, na ocasião da estreia nacional do monólogo. Durante a apresentação, ela interpreta 34 personagens.