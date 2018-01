Contos inspiram musical infantil

Foto: Divulgação

As tardes do Teatro Iguatemi Campinas deste fim de semana serão animadas pelo espetáculo infantil “Clássicos Encantados – O Musical”. As apresentações ocorrem neste sábado e domingo, sempre às 15h, com esquetes baseadas em personagens consagrados no universo infantil. O espetáculo tem 70 minutos de duração. Cinderela, Dorothy, Bela, Jasmine, Aladin e Rapunzel são algumas das protagonistas que estarão reunidas no palco. As canções que embalam as narrativas clássicas são interpretadas ao vivo. Também serão incluídas na história “Uma Aventura Congelante”, baseado no conto de domínio público “A Rainha de Neve”.

A história começa quando a Bela, princesa do clássico “A Bela e a Fera”, entra em cena e interage com o público. Ela é apaixonada por livros e histórias, por isso é a responsável por conduzir a peça, convidando personagens a contarem suas aventuras. O elenco é integrado por 12 atores-cantores. O musical também conta com cenários virtuais, efeitos especiais e figurinos fieis aos das princesas e príncipes conhecidos pelo público. A montagem está em circulação pelo País há um ano e já foi encenada em mais de 60 cidades, incluindo grandes capitais.

LEIA TAMBÉM: Os três porquinhos estão em Americana

Acontece. O espetáculo “Clássicos Encantados – O Musical” será encenado neste sábado e domingo, às 15h. Os ingressos custam entre R$ 35 e R$ 70. O Teatro Iguatemi Campinas fica na Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina. Informações pelo telefone 3294-3166 ou site www.ingressorapido.com.br.