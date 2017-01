Comediante volta ao interior e estreia peça

Foto: Divulgação

Tom Cavalcante está de volta ao interior de São Paulo. Desta vez ele apresenta sua mais nova montagem, “Stomd Up”, recém-estreada no circuito nacional, no Teatro Iguatemi Campinas. O show pode ser visto neste sábado, às 21h, e domingo, às 19h. No espetáculo, ele mistura stand up com imitações, seus personagens mais famosos e músicas. A classificação é 14 anos. O humorista tem viajado com “Stomd Up” desde o ano passado e tem conquistado casa cheia por onde passa. O espetáculo adiciona ao humor do artista uma inédita produção em apresentações desse gênero. Os arranjos musicais têm a direção de Lucas Lima (Família Lima) e Eduardo Lages (maestro de Roberto Carlos).

Entre criações próprias e imitações, Tom Cavalcante já deu vida a mais de 200 personagens. O artista tem conquistado sucesso na TV brasileira desde 1992, passando por programas como “Escolinha do Professor Raimundo” e “Sai de Baixo”.

LEIA TAMBÉM: Região tem comédia e stand up no ‘cardápio’

Acontece. Tom Cavalcante apresenta “Stomd Up” neste sábado, às 21h, e domingo, às 19h. Os ingressos custam entre R$ 35 e R$ 70. O Teatro Iguatemi Campinas fica na Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina. Informações pelo telefone 3294-3166.