Comédia ‘Terça Insana’ une novatos e veteranos na região

A produtora Terça Insana, da atriz Grace Gianoukas, traz para Campinas seu novo espetáculo: “Arquivo Terça Insana”. A montagem ficará em cartaz no Teatro Iguatemi até o próximo dia 6 de fevereiro, com apresentações sempre às terças-feiras, às 21h. Na atração, sobem ao palco artistas veteranos e também novatos da produtora. A classificação é 14 anos. Foto: Divulgação

A montagem é integrada por um elenco rotativo, com artistas que se destacaram na trajetória da Terça Insana, e também por nomes da nova geração. Estima-se que entre 2001 a 2006, mais de 300 atores teriam se apresentado em teatros do Brasil com o espetáculo que leva o nome da produtora. Entre 2006 a 2010, a equipe passou a criar um espetáculo por mês. Mais de dois milhões de espectadores já assistiram à atração teatral, que reinventou também a forma de se fazer humor no Brasil, sendo pioneira em publicar vídeos das atrações no Youtube.

Sobem ao palco do “Arquivo Terça Insana” os atores Roberto Camargo e Agnes Zuliani, que são fixos, e os rotativos Wandi Doratiotto, Renata Augusto, Cris Werson, Darwin Demarch, Rita Murai, Guilherme Chelucci, Rafael Leidens e Silvetty Montilla. A cada semana, um elenco diferente traz ao público esquetes de humor e quadros com música e marionetes.