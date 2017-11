Coletivo Negro apresenta peça em Piracicaba

Foto: Evandro Macedo - Divulgação

O Coletivo Negro, de São Paulo, apresenta nesta quarta-feira o espetáculo “Farinha com Açúcar ou Sobre a Sustança de Meninos e Homens” no Sesc (Serviço Social do Comércio) Piracicaba. A montagem integra o projeto Expressões Afro, promovido pela entidade em homenagem ao Dia da Consciência Negra. A apresentação ocorre às 20h, no teatro.

A montagem equivale a materialidade cênica e poética do dramaturgo, ator e diretor Jé Oliveira, membro do Coletivo Negro. Ele formaliza sua investigação sobre a construção da masculinidade negra periférica por meio desta peça-show, conforme é definida pelo grupo, por utilizar a palavra falada e cantada.

LEIA TAMBÉM: Manoel Lyra tem apresentações de alunos de oficinas

Entrevistas. O espetáculo visa refletir sobre a experiência de ser negro na urbanidade. Para isso, foram entrevistados 12 homens negros, durante um ano. Eles tinham diversas idades e ocupações. As entrevistas tinham a intenção de verificar a unidade de suas trajetórias e buscar inspiração para a construção de uma narrativa sobre as experiências. “Esse espetáculo é uma intenção sobre a vida, é uma afirmação da existência mesmo sob os escombros. Os encontros que tive com cada entrevistado foram de vida que pulsa e espero ter traduzido um pouco disso na encenação”, destaca Jé Oliveira.