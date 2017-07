Clássico ‘Os Três Porquinhos’ ganha versão no Teatro Municipal de Americana

O clássico “Os Três Porquinhos” ganhou versão atualizada, com o espetáculo “As 3 Porquinhas e o Lobo Túlio no The Voice da Floresta”. Montado com atores de Americana e região, a montagem pode ser conferida neste sábado (29) no Teatro Municipal Manoel Lyra, às 16h. No elenco estão os atores Uendreo Nunes, Manu Gimenez, Julia Campbell e Maiara Briochi. Foto: Divulgação

Nesta versão, os porquinhos são substituídos por porquinhas. As três irmãs vivem na floresta e têm o sonho de participar de um festival de música. Entretanto, muitas coisas acontecem para atrapalhar o sonho das futuras artistas. Para isso, elas precisam contar com a ajuda de quem menos esperavam, o Lobo Tulio. Apesar dos defeitos, ele consegue ajudar as irmãs a alcançar o sucesso tão almejado.



Novo modo. O produtor Ronaldo Britto, responsável pela montagem, explica que o espetáculo propõe um novo modo de pensar e brincar com os personagens da fábula clássica no universo infantil. “A divertida história se enriquece com personagens que apresentam características comuns nas pessoas do nosso dia a dia, mas que pouco são discutidas, mostrando pontos fortes e fracos de cada personagem. Também lança no imaginário infantil, envolto de fantasias, questões sobre princípios morais e comportamento”, destaca. k.p.

